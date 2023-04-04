Попов Петр Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Петр Герасимович

Попов Петр Герасимович

Место рождения

Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

23.06.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1816

Отец: Попов Герасим Иванович

Мать: не указана

Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Анна Петровна

Крещение
23.06.1816
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемник поручик Иван Венюков
Рождение ребёнка
26.01.1843

Сын: Попов Иван Петрович

Мать ребёнка: Попова Анна Петровна

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.