Попов Петр Герасимович
Место рождения
Дата рождения23.06.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1816
Отец: Попов Герасим Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Анна Петровна
Крещение
23.06.1816
восприемник поручик Иван Венюков
Рождение ребёнка
26.01.1843
Сын: Попов Иван Петрович
Мать ребёнка: Попова Анна Петровна
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно