Попова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопова Анна Петровна

Попова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Петр Герасимович

Рождение ребёнка
26.01.1843

Сын: Попов Иван Петрович

Отец ребёнка: Попов Петр Герасимович

Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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