Попова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1843
Сын: Попов Иван Петрович
Отец ребёнка: Попов Петр Герасимович
Подноволоки, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно