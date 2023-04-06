Попов Герасим Иванович
Место рождения
Дата рождения04.03.1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1790
Отец: Попов Иван Потапович
Мать: Попова Мария Ульяновна
Крещение
04.03.1790
восприемники Коростелов Василий Нефедович и прапорщица Коростелова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
23.06.1816
Мать ребёнка: не указана
Дворянский титул
19.05.1843
Место жительства
Неизвестно
Великая Лука, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно