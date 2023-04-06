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Попов Герасим Иванович

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Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

04.03.1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1790

Отец: Попов Иван Потапович

Мать: Попова Мария Ульяновна

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Крещение
04.03.1790
Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
восприемники Коростелов Василий Нефедович и прапорщица Коростелова Авдотья Герасимовна
Рождение ребёнка
23.06.1816

Сын: Попов Петр Герасимович

Мать ребёнка: не указана

Агламазово, Ряжский уезд, Рязанская губерния
Дворянский титул
19.05.1843
Место жительства
Неизвестно
Великая Лука, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
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