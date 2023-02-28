Попов Иван Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Иван Потапович

Попов Иван Потапович

avatar

Место рождения

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Попов Потап Яковлевич

Мать: не указана

Невзорово, Скопинский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
01.10.1782

Сын: Попов Роман Иванович

Мать ребёнка: Венюкова Мария Ульяновна

Великая Лука, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венюкова Мария Ульяновна

Место жительства
Неизвестно
Великая Лука, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
сержант/помещик д. Великая Лука Скопинского у., где за ним по последней ревизии состояли 3 муж. и 1 жен. душа.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close