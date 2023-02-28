Попов Иван Потапович
Место рождения
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Попов Потап Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1782
Сын: Попов Роман Иванович
Мать ребёнка: Венюкова Мария Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Венюкова Мария Ульяновна
Место жительства
Неизвестно
сержант/помещик д. Великая Лука Скопинского у., где за ним по последней ревизии состояли 3 муж. и 1 жен. душа.
Смерть
Неизвестно