Копылов Егор Ефимович
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рождения04.02.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
04.02.1860
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Крещение
07.02.1860
село Уварово, Тамбовской губернии, Борисоглебский уезд
Восприемники Государственные крестьяне: Ефим Максимович Дакин и девица Матрона Тимофеевна Шишкина.
Смерть
Неизвестно