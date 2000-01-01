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Копылов Егор Ефимович

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Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

04.02.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1860

Отец: Капылов Ефим Патапович

Мать: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Крещение
07.02.1860
село Уварово, Тамбовской губернии, Борисоглебский уезд
Восприемники Государственные крестьяне: Ефим Максимович Дакин и девица Матрона Тимофеевна Шишкина.
Смерть
Неизвестно
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