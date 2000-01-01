Капылова (Шишкина) Параскева Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капылова (Шишкина) Параскева Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1850

Муж: Капылов Ефим Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1857

Сын: Копылов Иван Ефимович

Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1860

Сын: Копылов Егор Ефимович

Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Копылов Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович

Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Рождение ребёнка
25.04.1865

Сын: Копылов Максим Ефимович

Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Менщикова Екатерина Ефимовна

Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно
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