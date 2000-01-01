Капылова (Шишкина) Параскева Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1850
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1857
Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1860
Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович
Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Рождение ребёнка
25.04.1865
Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Менщикова Екатерина Ефимовна
Отец ребёнка: Капылов Ефим Патапович
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
Неизвестно