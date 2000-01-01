Капылов Ефим Патапович
Место рожденияс.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Дата рождения1831 или 1832
Дата смерти13.09.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1831 или 1832
Отец: Капылов Патап Нестерович
Мать: Капылова Прасковья
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
30.04.1850
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1857
Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1860
Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Рождение ребёнка
1862
Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна
Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Рождение ребёнка
25.04.1865
Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Менщикова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна
с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
13.09.1895
пос.Крым, Кувандыкский р-н, Оренбургская обл.