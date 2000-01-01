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Капылов Ефим Патапович

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Место рождения

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда

Дата рождения

1831 или 1832

Дата смерти

13.09.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
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Место
Комментарий
Рождение
1831 или 1832

Отец: Капылов Патап Нестерович

Мать: Капылова Прасковья

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Бракосочетание
30.04.1850

Жена: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
18.10.1857

Сын: Копылов Иван Ефимович

Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
04.02.1860

Сын: Копылов Егор Ефимович

Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Родители: в бессрочном отпуске солдат Ефим Потапович Копылов и его жена Параскева Тимофеевна. Оба православные.
Рождение ребёнка
1862

Сын: Копылов Михаил Ефимович

Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна

Тамбовской губернии Борисоглебского уезда Уваровской волости, с.Уварово
Рождение ребёнка
25.04.1865

Сын: Копылов Максим Ефимович

Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Менщикова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Капылова Параскева Тимофеевна

с.Уварово Тамбовской губернии Борисоглебского уезда
Смерть
13.09.1895
пос.Крым, Кувандыкский р-н, Оренбургская обл.
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