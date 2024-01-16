Пономарёв Михаил Степанович
Место рожденияд. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Дата рождения1820
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Пономарёв Степан
Мать: ?
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Ольга Михайловна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Корзникова Наталья Михайловна
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Мичковская Большое Заборье тож
Рождение ребёнка
1844
Сын: Пономарёв Алексей Михайлович
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
1847
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Причина смерти: утонул