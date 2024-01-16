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Пономарёв Михаил Степанович

Место рождения

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда

Дата рождения

1820

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Пономарёв Степан

Мать: ?

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: не указана

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Корзникова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Мичковская Большое Заборье тож
Рождение ребёнка
1844

Сын: Пономарёв Алексей Михайлович

Мать ребёнка: не указана

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Смерть
1847
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Причина смерти: утонул
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