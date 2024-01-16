Корзникова (Пономарёва) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорзникова (Пономарёва) Наталья Михайловна

Корзникова (Пономарёва) Наталья Михайловна

Место рождения

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда

Дата рождения

1841

Дата смерти

До 1914

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Пономарёв Михаил Степанович

Мать: не указана

д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Мичковская Большое Заборье тож
Бракосочетание
30.10.1866

Муж: Корзников Пётр Матвеевич

д. Пестерево Пронинской волости
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1875

Сын: Корзников Илья Петрович

Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1879

Сын: Корзников Аполлос Петрович

Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич

д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882

Сын: Корзников Григорий Петрович

Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич

д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
До 1914
д. Пестерево Пронинской волости
В исповедной ведомости 1914 г. она уже не указана.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close