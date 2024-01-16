Корзникова (Пономарёва) Наталья Михайловна
Место рожденияд. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Дата рождения1841
Дата смертиДо 1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Пономарёв Михаил Степанович
д. Большое Заборье Нижнеентальского Никольского уезда
Мичковская Большое Заборье тож
Бракосочетание
30.10.1866
д. Пестерево Пронинской волости
Запись в МК 1866
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1879
Сын: Корзников Аполлос Петрович
Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич
д. Пестерево Пронинской волости
Рождение ребёнка
1882
Сын: Корзников Григорий Петрович
Отец ребёнка: Корзников Пётр Матвеевич
д. Пестерево Пронинской волости
Смерть
До 1914
д. Пестерево Пронинской волости
В исповедной ведомости 1914 г. она уже не указана.