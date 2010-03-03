Радуль Василий Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1935
Дата смерти03.03.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935
Отец: Радуль Никита
Мать: Радуль Дарья
Рождение ребёнка
17.12.1960
Сын: Радуль Сергей
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.01.1964
Дочь: Родионова Елена Васильевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.03.2010