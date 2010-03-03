Радуль Василий Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радуль Василий Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1935

Дата смерти

03.03.2010

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1935

Отец: Радуль Никита

Мать: Радуль Дарья

Рождение ребёнка
17.12.1960

Сын: Радуль Сергей

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.1964

Дочь: Родионова Елена Васильевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.03.2010
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