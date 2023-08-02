Радуль Никита
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Радуль Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лахно (Радуль) Иулия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Радуль) Феодосия
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Радуль) Параскева
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Радуль Иван
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1935
Мать ребёнка: Радуль Дарья
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно