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Радуль Никита

Место рождения

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Радуль Яков

Мать: не указана

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лахно (Радуль) Иулия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Радуль) Феодосия

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Радуль) Параскева

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Радуль Иван

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Мингрельская, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.01.1935

Сын: Радуль Василий Никитин

Мать ребёнка: Радуль Дарья

Смерть
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно
Ольгинская, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

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