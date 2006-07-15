Кучерявая (Трухановская) Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерявая (Трухановская) Ефросинья Максимовна

Место рождения

Меджибож, Хмельницька область

Дата рождения

15.07.1914

Дата смерти

15.07.2006

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Меджибож, Хмельницька область
Бракосочетание
14.01.1936

Муж: Кучерявый Емельян Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Бюро ЗАГС Сталинского района управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР. На момент заключения брака оба работают в "Заводстрое" Сталинского района. Он - грузчик.
Бракосочетание
14.01.1936

Муж: Кучерявый Емельян Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
14.01.1936

Муж: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1941

Сын: Кучерявый Вячеслав Емельянович

Отец ребёнка: Кучерявый Емельян Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
11.04.1941

Сын: Кучерявый Вячеслав Емельянович

Отец ребёнка: Кучерявый Емельян Тихонович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.07.2006

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