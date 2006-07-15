Кучерявая (Трухановская) Ефросинья Максимовна
Место рождения
Дата рождения15.07.1914
Дата смерти15.07.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1936
Бюро ЗАГС Сталинского района управления НКВД Московской области Народного комиссариата внутренних дел СССР. На момент заключения брака оба работают в "Заводстрое" Сталинского района. Он - грузчик.
Бракосочетание
14.01.1936
Бракосочетание
14.01.1936
Муж: не указан
Рождение ребёнка
11.04.1941
Сын: Кучерявый Вячеслав Емельянович
Отец ребёнка: Кучерявый Емельян Тихонович
Рождение ребёнка
11.04.1941
Сын: Кучерявый Вячеслав Емельянович
Отец ребёнка: Кучерявый Емельян Тихонович
Смерть
15.07.2006