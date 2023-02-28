Яков Фёдоров
Место рождения
Дата рождения25.11.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1873
Отец: Фёдор Яковлев
Мать: Дария Ильина
Бракосочетание
05.11.1901
Жена: Фёкла Нилова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1902
Дочь: Анна Яковлева
Мать ребёнка: Фёкла Нилова
Смерть
Неизвестно