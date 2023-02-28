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Яков Фёдоров

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.11.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1873

Отец: Фёдор Яковлев

Мать: Дария Ильина

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Фёкла Нилова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1902

Дочь: Анна Яковлева

Мать ребёнка: Фёкла Нилова

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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