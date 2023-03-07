Фёкла Нилова
Место рождения
Дата рождения18.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884
Отец: Нил Саввин
Мать: Агафия Тарасова
Бракосочетание
05.11.1901
Муж: Яков Фёдоров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1902
Дочь: Анна Яковлева
Отец ребёнка: Яков Фёдоров
Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно