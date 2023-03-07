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Фёкла Нилова

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

1853 г.р.

Муж

1873 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1884

Отец: Нил Саввин

Мать: Агафия Тарасова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Яков Фёдоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.09.1902

Дочь: Анна Яковлева

Отец ребёнка: Яков Фёдоров

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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