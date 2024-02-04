Ревягин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревягин Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ревягин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1905

Дочь: Литвинова (Ревягина) Мария Степановна

Мать ребёнка: не указана

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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