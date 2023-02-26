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Антоний Стефанов

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Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1788

Дата смерти

12.06.1848

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Дария Антонова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

Рождение ребёнка
16.11.1834

Дочь: Варвара Антонова

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1842

Сын: Иоанн Антонов

Мать ребёнка: Феодосия Иванова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1848
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
на Успенском кладбище г.Поречье
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