Антоний Стефанов
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1788
Дата смерти12.06.1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Дария Антонова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1834
Дочь: Варвара Антонова
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.10.1842
Сын: Иоанн Антонов
Мать ребёнка: Феодосия Иванова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
12.06.1848
Причина смерти: от холеры
Похороны
Неизвестно
на Успенском кладбище г.Поречье