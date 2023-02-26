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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Антоний Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800
Сын: Иван Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Потап (Васильев)
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Игнат Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803
Сын: Давид Стефанов
Мать ребёнка: ?
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.