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Мужской

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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АБ
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Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Антоний Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1800

Сын: Иван Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Потап (Васильев)

Мать ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Игнат Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1803

Сын: Давид Стефанов

Мать ребёнка: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.