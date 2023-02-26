Потап (Васильев) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотап (Васильев)

Потап (Васильев)

Место рождения

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: ?

Мать: ?

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.07.1819

Дочь: Ефимия Потапова

Мать ребёнка: Матрона Самуйлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1822

Сын: Архип Потапов

Мать ребёнка: Матрона Самуйлова

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Самуйлова

Смерть
Неизвестно