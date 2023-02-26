Потап (Васильев)
Место рожденияд.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1819
Дочь: Ефимия Потапова
Мать ребёнка: Матрона Самуйлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1822
Сын: Архип Потапов
Мать ребёнка: Матрона Самуйлова
д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Самуйлова
Смерть
Неизвестно