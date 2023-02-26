Матрона Самуйлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Самуйлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1819

Дочь: Ефимия Потапова

Отец ребёнка: Потап (Васильев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.02.1822

Сын: Архип Потапов

Отец ребёнка: Потап (Васильев)

д.Козлы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потап (Васильев)

Смерть
Неизвестно
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