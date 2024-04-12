Некрасов Иван Петров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
31.10.1817
Рождение ребёнка
28.10.1818
Дочь: Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
05.07.1822
Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1824
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
21.01.1824
Сын: Некрасов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно