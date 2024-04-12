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Некрасов Иван Петров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
31.10.1817

Жена: Некрасова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
28.10.1818

Дочь: Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.07.1822

Сын: Некрасов Илья Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1824

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.01.1824

Сын: Некрасов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Елена Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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