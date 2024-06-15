Некрасов Тимофей Иванович
Место рождения
Дата рождения21.01.1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1824
Бракосочетание
11.02.1848
Рождение ребёнка
02.12.1850
Сын: Некрасов Николай Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Рождение ребёнка
16.04.1852
Сын: Некрасов Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Рождение ребёнка
23.07.1854
Сын: Некрасов Александр Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Рождение ребёнка
10.08.1860
Дочь: (Некрасова) Надежда Тимофеевна
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Рождение ребёнка
05.03.1862
Сын: Некрасов Алексей Тимофеев
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева
Смерть
Неизвестно