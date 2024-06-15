Некрасов Тимофей Иванович 21.01.1824 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

21.01.1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1824

Отец: Некрасов Иван Петров

Мать: Некрасова (Некрасова) Елена Сергеевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
11.02.1848

Жена: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Рождение ребёнка
02.12.1850

Сын: Некрасов Николай Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1852

Сын: Некрасов Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.07.1854

Сын: Некрасов Александр Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1860

Дочь: (Некрасова) Надежда Тимофеевна

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1862

Сын: Некрасов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Анна Ефимьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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