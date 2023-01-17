Кривошеин Пётр Дементьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Бракосочетание
04.02.1821 ст.
Жена: Кривошеина Фёкла Сысоева
МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Струговской крест. Сысоя Макарова Микулина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Никита Софронов, Пётр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.
Дочь: Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
19.12.1833 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.
Дочь: Гордеева Устина Петровна
Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840