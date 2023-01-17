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Кривошеин Пётр Дементьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кривошеин Дементий Архипович

Мать: Кривошеина Ирина Григориевна

Бракосочетание
04.02.1821 ст.

Жена: Кривошеина Фёкла Сысоева

МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Струговской крест. Сысоя Макарова Микулина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Никита Софронов, Пётр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривошеин Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.

Дочь: Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
19.12.1833 ст.

Сын: Кривошеин Ефим Петрович

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.

Дочь: Гордеева Устина Петровна

Мать ребёнка: Кривошеина Фёкла Сысоева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1840
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