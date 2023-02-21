Кривошеина (Микулина) Фёкла Сысоева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиПосле 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1821 ст.
МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Струговской крест. Сысоя Макарова Микулина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Никита Софронов, Пётр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.
Сын: Кривошеин Тимофей Петрович
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.
Дочь: Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
19.12.1833 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.
Дочь: Гордеева Устина Петровна
Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850