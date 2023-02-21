Кривошеина (Микулина) Фёкла Сысоева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Микулина) Фёкла Сысоева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1821 ст.

Муж: Кривошеин Пётр Дементьев

МК г. Нолинск Николаевский собор 1821г. (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Струговской крест. Сысоя Макарова Микулина дочь/той же дер. Бабиковской крест. Никита Софронов, Пётр ... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1822 ст.

Сын: Кривошеин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кривошеин Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
16.11.1829 ст.

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
13.01.1833 ст.

Дочь: Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
19.12.1833 ст.

Сын: Кривошеин Ефим Петрович

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Рождение ребёнка
28.09.1840 ст.

Дочь: Гордеева Устина Петровна

Отец ребёнка: Кривошеин Пётр Дементьев

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1850
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