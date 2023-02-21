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Кривошеина Ирина Григориевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Параскева Дементьева

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Анна Дементьева

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кривошеин Пётр Дементьев

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1806

Сын: Кривошеин Яков Дементьев

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
24.09.1811 ст.

Сын: Кривошеин Григорий Дементьев

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Дементьева

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Параскева Дементьева

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Софья Дементьева

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Рождение ребёнка
04.05.1822 ст.

Сын: Кривошеин Мокий Дементьев

Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Дементий Архипович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850
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