Кривошеина Ирина Григориевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Параскева Дементьева
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Анна Дементьева
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1803
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1806
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
24.09.1811 ст.
Сын: Кривошеин Григорий Дементьев
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Дементьева
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Параскева Дементьева
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Софья Дементьева
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Рождение ребёнка
04.05.1822 ст.
Сын: Кривошеин Мокий Дементьев
Отец ребёнка: Кривошеин Дементий Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1850