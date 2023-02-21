Кузнецова Нина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец: Кузнецов Семён
Мать: Баландина Анна
Рождение ребёнка
1936
Сын: Ананьев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
07.05.1952
Дочь: Ананьева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ананьев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно