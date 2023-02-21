Кузнецова Нина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Нина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Кузнецов Семён

Мать: Баландина Анна

Рождение ребёнка
1936

Сын: Ананьев Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович

Рождение ребёнка
07.05.1952

Дочь: Ананьева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ананьев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ананьев Василий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ананьев Василий Петрович

Смерть
Неизвестно
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