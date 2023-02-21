Баландина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Кузнецова Нина Семёновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Рождение ребёнка
1924
Сын: Кузнецов Александр Демьянович
Отец ребёнка: Кузнецов Демьян Данилович
Рождение ребёнка
26.09.1937
Дочь: Кузнецова Раиса Демьяновна
Отец ребёнка: Кузнецов Демьян Данилович
Родино, Родинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузнецов Геннадий Семёнович
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Мария Семёновна
Отец ребёнка: Кузнецов Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузнецов Семён
Смерть
Неизвестно