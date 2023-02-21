Баландина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баландина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Кузнецова Нина Семёновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Рождение ребёнка
1924

Сын: Кузнецов Александр Демьянович

Отец ребёнка: Кузнецов Демьян Данилович

Рождение ребёнка
26.09.1937

Дочь: Кузнецова Раиса Демьяновна

Отец ребёнка: Кузнецов Демьян Данилович

Родино, Родинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Демьян Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Геннадий Семёнович

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Мария Семёновна

Отец ребёнка: Кузнецов Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Семён

Смерть
Неизвестно
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