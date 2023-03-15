Седоченкова Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седоченкова Пелагея Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Седоченков Федор Никитин

Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.

Сын: Седоченков Сергей Федоров

Отец ребёнка: Седоченков Федор Никитин

Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Седоченков Константин Федоров

Отец ребёнка: Седоченков Федор Никитин

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.

Дочь: (Седоченкова) Наталия Федоровна

Отец ребёнка: Седоченков Федор Никитин

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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