Седоченков Сергей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.09.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1896 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Максакова (Седоченкова) Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Акимова (Седоченкова) Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Понкратова (Седоченкова) Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Кузьмина (Седоченкова) Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно