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Седоченков Сергей Федоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.09.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1896 ст.

Отец: Седоченков Федор Никитин

Мать: Седоченкова Пелагея Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Герасимова (Седоченкова) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Максакова (Седоченкова) Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Акимова (Седоченкова) Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Понкратова (Седоченкова) Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Кузьмина (Седоченкова) Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Седоченкова (Никитина) Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно

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