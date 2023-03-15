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Седоченков Федор Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Седоченков Никита Андреев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седоченкова Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.

Сын: Седоченков Сергей Федоров

Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова

Рождение ребёнка
Вычислено 1902

Сын: Седоченков Константин Федоров

Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.

Дочь: (Седоченкова) Наталия Федоровна

Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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