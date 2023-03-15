Седоченков Федор Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Седоченков Никита Андреев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.09.1896 ст.
Сын: Седоченков Сергей Федоров
Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
Вычислено 1902
Сын: Седоченков Константин Федоров
Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова
Рождение ребёнка
11.08.1904 ст.
Дочь: (Седоченкова) Наталия Федоровна
Мать ребёнка: Седоченкова Пелагея Петрова
Смерть
Неизвестно