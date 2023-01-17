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Апоняйкина Мария Дмитрий

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Место рождения

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

29.04.1913

Дата смерти

31.12.1990

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1888 г.р.

Дети

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1913

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Анастасия Ивановна

Куяган, Алтайский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
26.12.1949

Сын: Ковтун Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Ковтун Василий Тихонович

Рождение ребёнка
02.04.1954

Дочь: Алексеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Ковтун Василий Тихонович

Смерть
31.12.1990
Заринск, город Заринск, Алтайский край
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