Апоняйкина Мария Дмитрий
Место рождения
Дата рождения29.04.1913
Дата смерти31.12.1990
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1913
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
26.12.1949
Сын: Ковтун Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Ковтун Василий Тихонович
Рождение ребёнка
02.04.1954
Дочь: Алексеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Ковтун Василий Тихонович
Смерть
31.12.1990
Заринск, город Заринск, Алтайский край