Ковтун Василий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1923
Дата смерти13.11.1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923
Отец: Ковтун Тихон Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.12.1949
Сын: Ковтун Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Апоняйкина Мария Дмитрий
Рождение ребёнка
02.04.1954
Дочь: Алексеева Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Апоняйкина Мария Дмитрий
Смерть
13.11.1996