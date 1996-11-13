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Ковтун Василий Тихонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1923

Дата смерти

13.11.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1923

Отец: Ковтун Тихон Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.12.1949

Сын: Ковтун Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Апоняйкина Мария Дмитрий

Рождение ребёнка
02.04.1954

Дочь: Алексеева Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Апоняйкина Мария Дмитрий

Смерть
13.11.1996
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