Столяренков Яков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Столяренков Трифон Яковлевич
Мать ребёнка: не указана
До 1913 года во всех найденных метриках Трифон Яковлевич записан как Астраханский мещанин. Первое упоминание фамилии Столяренков в Красном Яру в 1905. В 1913 году Трифон Яковлевич и Григорий Яковлеви... Показать все