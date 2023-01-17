Столяренков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столяренков Яков

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Столяренков Трифон Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
До 1913 года во всех найденных метриках Трифон Яковлевич записан как Астраханский мещанин. Первое упоминание фамилии Столяренков в Красном Яру в 1905. В 1913 году Трифон Яковлевич и Григорий Яковлеви... Показать все
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