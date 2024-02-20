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Алексей Артемьев

Место рождения

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемий Егоров

Мать: не указана

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трапатанова Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
24.01.1896 ст.

Жена: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
18.06.1902

Сын: Иоанн Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.

Сын: Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Киргоды, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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