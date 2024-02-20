Алексей Артемьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Артемий Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапатанова Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Жена: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
18.06.1902
Сын: Иоанн Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.
Сын: Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно