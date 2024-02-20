Татьяна Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трапатанова Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Бракосочетание
24.01.1896 ст.
Муж: Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
20.11.1897 ст.
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
18.06.1902
Сын: Иоанн Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
07.09.1903 ст.
Сын: Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Рождение ребёнка
28.07.1904 ст.
Сын: Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Артемьев
Смерть
Неизвестно