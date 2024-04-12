Поляков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.
Отец: Поляков Дмитрий Иванович
Мать: Полякова Мария Яковлевна
Образование
?.06.1887
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Саратовская гимназия
Работа или профессия
1887
Учитель в земской школе с. Питерка, Новоузенского уезда
Награда
15.01.1896
За труды по народному образованию Новоузенским земством награжден 50 рублями
Награда
1897
За труды по первой всеобщей Российской переписи награжден темнобронзовой медалью
Посвящение в духовный сан
18.08.1899
Преосвященным Гурием, Епископом Самарским рукоположен во дьякона к Михайло-Архангельской церкви села Миусс, Новоузенского уезда
Работа или профессия
18.08.1899
Учитель в одноклассной Миусской церковно-приходской школе Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Полякова Мария Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна
Работа или профессия
25.09.1900
Преосвященным Гурием, Епископом Самарским, перемещен к Казанско-Богородицкой церкви села Мироновки, Новоузенского уезда
Работа или профессия
25.09.1900
Учитель в Мироновкой церковно-приходской школе Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1900
Сын: Поляков Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
?.03.1902
Сын: Поляков Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна
Рождение ребёнка
03.03.1905
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна
Рождение ребёнка
17.08.1907
Дочь: Полякова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна
Работа или профессия
1907
Воскресенка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Законоучитель в 1 Воскресенской и 2 Воскресенской земских школах
Смерть
Неизвестно