Поляков Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоляков Николай Дмитриевич

Поляков Николай Дмитриевич

avatar

Место рождения

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

01.12.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1869 ст.

Отец: Поляков Дмитрий Иванович

Мать: Полякова Мария Яковлевна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Образование
?.06.1887
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Саратовская гимназия
Работа или профессия
1887
Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Учитель в земской школе с. Питерка, Новоузенского уезда
Награда
15.01.1896
За труды по народному образованию Новоузенским земством награжден 50 рублями
Награда
1897
За труды по первой всеобщей Российской переписи награжден темнобронзовой медалью
Посвящение в духовный сан
18.08.1899
Миусс, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Преосвященным Гурием, Епископом Самарским рукоположен во дьякона к Михайло-Архангельской церкви села Миусс, Новоузенского уезда
Работа или профессия
18.08.1899
Миусс, Ершовский муниципальный район, Саратовская область
Учитель в одноклассной Миусской церковно-приходской школе Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Полякова Мария Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
25.09.1900
Мироновка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Преосвященным Гурием, Епископом Самарским, перемещен к Казанско-Богородицкой церкви села Мироновки, Новоузенского уезда
Работа или профессия
25.09.1900
Мироновка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Учитель в Мироновкой церковно-приходской школе Новоузенского уезда
Рождение ребёнка
1900

Сын: Поляков Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1900

Жена: Полякова Прасковья Митрофановна

Рождение ребёнка
?.03.1902

Сын: Поляков Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Поляков Лев Николаевич

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
17.08.1907

Дочь: Полякова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Полякова Прасковья Митрофановна

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
1907
Воскресенка, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Законоучитель в 1 Воскресенской и 2 Воскресенской земских школах
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close