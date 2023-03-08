Полякова Прасковья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Прасковья Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Полякова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Поляков Леонид Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
До 1901

Муж: Поляков Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Поляков Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
03.03.1905

Сын: Поляков Лев Николаевич

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Полякова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич

Питерка, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
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