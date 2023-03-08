Полякова Прасковья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Полякова Мария Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Поляков Леонид Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Бракосочетание
До 1901
Рождение ребёнка
1902
Сын: Поляков Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
03.03.1905
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Полякова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Поляков Николай Дмитриевич
Смерть
Неизвестно