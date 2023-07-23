Шебордаев Ферапонт Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 или 1797
Дата смерти20.03.1854
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1797
Отец: Шебордаев Степан Иванович
Рождение ребёнка
Около 1817
Дочь: Шебордаева Любовь Ферапонтовна
Рождение ребёнка
18.06.1819
Дочь: Сорокина Феврония Ферапонтовна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
17.08.1821
Дочь: Шебордаева Анна Ферапонтовна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
30.04.1824
Сын: Сорокин Афанасий Ферапонтович
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Ксения Ферапонтовна
Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.03.1854