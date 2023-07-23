Шебордаев Ферапонт Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шебордаев Ферапонт Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 или 1797

Дата смерти

20.03.1854

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 или 1797

Отец: Шебордаев Степан Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Дочь: Шебордаева Любовь Ферапонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1819

Дочь: Сорокина Феврония Ферапонтовна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1821

Дочь: Шебордаева Анна Ферапонтовна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.04.1824

Сын: Сорокин Афанасий Ферапонтович

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Ксения Ферапонтовна

Мать ребёнка: Сорокина Агриппина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Агриппина Александровна

Смерть
20.03.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
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