Сорокина Агриппина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1819
Дочь: Сорокина Феврония Ферапонтовна
Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович
Рождение ребёнка
17.08.1821
Дочь: Шебордаева Анна Ферапонтовна
Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович
Рождение ребёнка
30.04.1824
Сын: Сорокин Афанасий Ферапонтович
Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Шебордаева Ксения Ферапонтовна
Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно