Сорокина Агриппина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Агриппина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1819

Дочь: Сорокина Феврония Ферапонтовна

Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.08.1821

Дочь: Шебордаева Анна Ферапонтовна

Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.04.1824

Сын: Сорокин Афанасий Ферапонтович

Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Шебордаева Ксения Ферапонтовна

Отец ребёнка: Шебордаев Ферапонт Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шебордаев Ферапонт Степанович

Смерть
Неизвестно
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