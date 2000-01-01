Мейшутович (Щуцкая) Айша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.
Сын: Мейшутович Мустафа (Степан) Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович
Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.
Сын: Мейшутович Хасень Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович
Рождение ребёнка
1817
Сын: Мейшутович Абрагам Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мейшутович Тамерлан Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Мейшутович Амурат Адамович
Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно