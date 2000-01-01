Мейшутович (Щуцкая) Айша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович (Щуцкая) Айша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1807 ст.

Сын: Мейшутович Мустафа (Степан) Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович

Рождение ребёнка
12.04.1816 ст.

Сын: Мейшутович Хасень Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Мейшутович Абрагам Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мейшутович Тамерлан Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мейшутович Амурат Адамович

Отец ребёнка: Мейшутович Адам Юзефович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мейшутович Адам Юзефович

Смерть
Неизвестно
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