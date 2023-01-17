Мейшутович Хасень Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Хасень Адамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1816 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1816 ст.

Отец: Мейшутович Адам Юзефович

Мать: Мейшутович Айша

Рождение ребёнка
1840

Сын: Мейшутович Адам Хасеневич

Мать ребёнка: не указана

Олешино, Поставский район, Витебская область
Место жительства
1855
Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1866

Сын: Мейшутович Адам Хасеневич

Мать ребёнка: Мейшутович Аминя

Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Мейшутович Мустафа Хасеневич

Мать ребёнка: Мейшутович Аминя

Олешино, Поставский район, Витебская область
Место жительства
07.10.1887 ст.
Олешино, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна

Мать ребёнка: Мейшутович Аминя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мейшутович Аминя

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