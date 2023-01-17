Мейшутович Хасень Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1816 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1816 ст.
Отец: Мейшутович Адам Юзефович
Мать: Мейшутович Айша
Рождение ребёнка
1840
Сын: Мейшутович Адам Хасеневич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1855
Рождение ребёнка
1866
Сын: Мейшутович Адам Хасеневич
Мать ребёнка: Мейшутович Аминя
Рождение ребёнка
1875
Сын: Мейшутович Мустафа Хасеневич
Мать ребёнка: Мейшутович Аминя
Место жительства
07.10.1887 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна
Мать ребёнка: Мейшутович Аминя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мейшутович Аминя