Качалов Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКачалов Геннадий Николаевич

Качалов Геннадий Николаевич

Место рождения

Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

25.06.1938

Дата смерти

12.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938

Отец: Качалов Николай

Мать: Качалова Евдокия Семеновна

Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
29.08.1964

Дочь: Пугачева Альбина Геннадьевна

Мать ребёнка: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качалов Геннадьевич

Мать ребёнка: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна

Смерть
12.04.1995
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close