Качалов Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения25.06.1938
Дата смерти12.04.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1938
Отец: Качалов Николай
Рождение ребёнка
29.08.1964
Дочь: Пугачева Альбина Геннадьевна
Мать ребёнка: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качалов Геннадьевич
Мать ребёнка: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.04.1995
Похороны
Неизвестно