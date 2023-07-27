Качалова (Брюнцева) (Брюнцева) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалова (Брюнцева) (Брюнцева) Валентина Николаевна

Место рождения

Исаково, Ивановская область, Россия

Дата рождения

26.02.1939

Дата смерти

05.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939

Отец: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)

Мать: Брюнцева Пелагея Павловна

Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
29.08.1964

Дочь: Пугачева Альбина Геннадьевна

Отец ребёнка: Качалов Геннадий Николаевич

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качалов Геннадьевич

Отец ребёнка: Качалов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Качалов Геннадий Николаевич

Смерть
05.12.1991
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Похороны
Неизвестно
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
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