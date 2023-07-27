Качалова (Брюнцева) (Брюнцева) Валентина Николаевна
Место рожденияИсаково, Ивановская область, Россия
Дата рождения26.02.1939
Дата смерти05.12.1991
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1939
Отец: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)
Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
29.08.1964
Дочь: Пугачева Альбина Геннадьевна
Отец ребёнка: Качалов Геннадий Николаевич
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качалов Геннадьевич
Отец ребёнка: Качалов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.12.1991
Похороны
Неизвестно