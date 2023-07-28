Брюнцев (Bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюнцев (Bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)

Место рождения

Исаково, Савинский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

17.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Савинский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Брюнцев Федор Николаевич

Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
26.02.1939

Дочь: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна

Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюнцев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна

Военная служба
Неизвестно
Сталинский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Сталинский р-н
Смерть
17.07.1943
Похороны
Неизвестно
станция Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область