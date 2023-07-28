Брюнцев (Bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смерти17.07.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
26.02.1939
Дочь: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна
Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брюнцев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Брюнцева Пелагея Павловна
Военная служба
Неизвестно
Сталинский РВК, Ивановская обл., г. Иваново, Сталинский р-н
Смерть
17.07.1943
Похороны
Неизвестно
станция Малоархангельск, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область