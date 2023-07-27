Брюнцева (Брюнцева) Пелагея Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1911
Дата смерти1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
26.02.1939
Дочь: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)
Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
1975