Брюнцева (Брюнцева) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюнцева (Брюнцева) Пелагея Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1911

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1930

Сын: Брюнцев Федор Николаевич

Отец ребёнка: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)

Рождение ребёнка
26.02.1939

Дочь: Качалова (брюнцева) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)

Исаково, Ивановская область, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брюнцев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Брюнцев (bryuntsev) Николай Александрович (Nikolay Aleksandrovich)

Смерть
1975
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