Качалов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1946
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1938
Сын: Качалов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Семеновна
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качалов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Качалова Евдокия Семеновна
Смерть
1946