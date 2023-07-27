Качалов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1938

Сын: Качалов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Семеновна

Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качалов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Качалова Евдокия Семеновна

Смерть
1946