Качалова (Качалова) Евдокия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Качалова (Качалова) Евдокия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1912

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1938

Сын: Качалов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Качалов Николай

Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Качалов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Качалов Николай

Смерть
1980
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