Качалова (Качалова) Евдокия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.03.1912
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1912
Отец: Семен
Рождение ребёнка
25.06.1938
Сын: Качалов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Качалов Николай
Перевесново, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Качалов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Качалов Николай
Смерть
1980