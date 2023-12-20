Матыцин Павел Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Матыцин Николай Северьянов
Мать: Матыцина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Матыцина) Наталия Павловна
Мать ребёнка: Матыцина Пелагея Фаддеева
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Матыцина Пелагея Фаддеева
Смерть
Неизвестно