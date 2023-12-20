Матыцин Павел Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцин Павел Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Матыцин Николай Северьянов

Мать: Матыцина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матыцина Пелагея Фаддеева

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Матыцина) Наталия Павловна

Мать ребёнка: Матыцина Пелагея Фаддеева

Рождение ребёнка
1857

Сын: Матыцин Роман Павлович

Мать ребёнка: Матыцина Пелагея Фаддеева

Смерть
Неизвестно

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