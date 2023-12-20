Матыцин Николай Северьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матыцин Николай Северьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матыцин Северьян

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Матыцин Дмитрий Николаев

Мать ребёнка: Матыцина ?

Рождение ребёнка
1825

Сын: Матыцин Казьма Николаев

Мать ребёнка: Матыцина ?

Рождение ребёнка
1834

Сын: Матыцин Павел Николаев

Мать ребёнка: Матыцина ?

Смерть
Неизвестно

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