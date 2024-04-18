Филиппова Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Флягина (Филиппова) Евлампия Фоминична
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
19.08.1850 ст.
Дочь: Кондакова (Филиппова) Наталья Фоминична
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Филиппова Любовь Фоминична
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Флягин Андрей Фомич
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Филиппова Анна Фоминична
Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич
Смерть
Неизвестно