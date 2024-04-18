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Филиппова Пелагея Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Филиппов Степан Фомич

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Флягина (Филиппова) Евлампия Фоминична

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.08.1850 ст.

Дочь: Кондакова (Филиппова) Наталья Фоминична

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Филиппова Любовь Фоминична

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Филиппов Савватий Фомич

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1859

Сын: Флягин Андрей Фомич

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Филиппова Анна Фоминична

Отец ребёнка: Филиппов Фома Васильевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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