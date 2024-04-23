Флягина (Филиппова) Евлампия Фоминична
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Флягина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
27.07.1879 ст.
Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
17.09.1881 ст.
Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Махалкина (Флягина) Анна Андреевна
Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно