Флягина (Филиппова) Евлампия Фоминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Флягина (Филиппова) Евлампия Фоминична

Место рождения

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Филиппов Фома Васильевич

Мать: Филиппова Пелагея Михайловна

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Флягин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1873

Дочь: Флягина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
27.07.1879 ст.

Сын: Флягин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.09.1881 ст.

Сын: Флягин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Махалкина (Флягина) Анна Андреевна

Отец ребёнка: Флягин Андрей Яковлевич

Спиридово, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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